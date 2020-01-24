السعودية | 23 % من الشركات المدرجة تتداول أسهمها بمكررات فوق 30 مرة

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سجلت الشركات المدرجة في السوق السعودية ارتفاعا متواصلا في مكرراتها الربحية خلال العامين الماضيين، لتصل إلى 19.5 مرة بنهاية 2019، بعد أن كانت عند 15.8 مرة بنهاية 2018، وذلك باستثناء الشركات الخاسرة أو التي لم تفصح عن نتائج أعمالها.

في حين بلغ مكرر السوق بنهاية جلسة تداول يوم الثلاثاء الماضي، عند 19.19 مرة، وبذلك فإن مكرر السوق رغم تراجعه بشكل طفيف عن نهاية عام 2019، إلا أنه ما زال أعلى من المتوسط خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وبحسب “الاقتصادية”، فإن 23 في المائة من الشركات المدرجة “نحو 46 شركة من أصل 199 شركة” تتداول حاليا فوق مكرر 30 مرة، فيما تتداول 39 شركة بمكرر أعلى من 20 مرة وأقل من 30 مرة، في حين 57 شركة تتداول دون مكرر 20 مرة.

في المقابل، يوجد نحو 32.2 في المائة أو ما يعادل ثلث الشركات المدرجة يتداول بمكررات “سالبة”، حيث يبلغ عددها نحو 64 شركة مدرجة في السوق الرئيسة، وهذه الشركات أصبحت مكرراتها سالبة كون الشركة سجلت خسائر مالية لآخر أربعة فصول “الربع الرابع 2018 حتى الربع الثالث 2019”.

ويعود ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم بالتزامن مع الترقية إلى مؤشرات الأسواق الناشئة خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت القيمة للشركات بنحو 7.2 في المائة عام 2019، مدعومة بدخول سيولة من المستثمرين الأجانب “المؤهلين”، في حين لازالت النتائج المالية (أخر أربعة أرباع بنهاية الربع الثالث 2019) متراجعة، ما أثر على ربحية الشركات ومن ثم ارتفاع المكرر.

ووفقا للتحليل، تتداول خمسة قطاعات دون مكرر السوق فيما 15 قطاعا المتبقية تتداول أعلى من مكرر السوق، حيث يتداول قطاع التطبيقات وخدمات التنقنية عند مكرر 14.6 مرة، يليه قطاع البنوك عند مكرر 14.8 مرة، ويأتي ثالثا قطاع المرافق العامة بمكررات عند 16.2 مرة، ونحو 16.6 مرة لقطاع الخدمات التجارية والمهنية، فيما يأتي قطاع الاتصالات بمكرر عند 18.1 مرة.