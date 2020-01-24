شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : السعودية تعترف رسميًا بالحوثيين وتعلن خفض العمليات العسكرية في اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، إن الوضع في اليمن يتجه نحو تسوية سياسية شاملة للنزاع.

وقال الجبير في ندوة على هامش منتدى دافوس الاقتصادي بسويسرا، إن هناك انخفاضًا للعمليات العسكرية، تمهيدًا للتوصل إلى حل سياسي، مؤكداً أن بلاده تعترف بوجود الحوثيين ودورهم في اليمن، لكنها لن تسمح لهم باحتكار السلطة أو التحول إلى حزب الله جديد وفق تعبيره.

قد يهمك ايضاً:

قناة المسيرة الحوثية تنفي سقوط جبهة نهم وتكشف مايجري الآن



عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف أين تدور المعارك الآن في جبهة نهم بصنعاء وخسائر الطرفين ومناطق السيطرة؟ (تفاصيل مفاجئة)



عاجل : وزير الدفاع محمد المقدشي يخرج عن صمته ويكشف مايجري الآن في جبهة نهم بعد إعلان الحوثيين إسقاطها



عاجل : السعودية تعترف رسميًا بالحوثيين وتعلن خفض العمليات العسكرية في اليمن



مذيع الجزيرة ”فيصل القاسم” يفجر ”مفاجأة جديدة” بشأن قاسم سليماني .. لن تصدق ماورد فيها؟



مفاجأة 2020.. ”إبليس“ يظهر في السعودية بهيئة إنسان والسلطات تلقي القبض عليه وهو يمارس طقوس غريبة! (فيديو)



Advertisements

انتهاء مهلة الكونجرس بشأن علاقة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقتل خاشقجي .. ومفاجأة مزلزلة من المخابرات الأمريكية



عاجل : نقل الرئيس المصري إلى المستشفى بعد انهيار حاد ومفاجئ في حالته الصحية.. وأنباء عن وفاته (أول صورة)



اغتصاب فتاة على يد 20 شخص.. لكن كانت نهايتهم صادمة بعدما فاجأتهم الفتاة بهذا التصرف المباغت! ( شاهد )



الحوثيون يحسمون الجدل بشأن حيازة وتداول الطبعة الجديدة من العملة اليمنية في مناطق سيطرتهم (تفاصيل)



عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف حقيقة سقوط جبهة نهم بالكامل بيد الحوثيين وماذا يجري الآن بعد خذلان التحالف؟

ولفت الوزير السعودي إلى أن المملكة أطلقت في وقت سابق سراح مائتي أسير حوثي، لإثبات حسن النية.

وكان الجبير قد اتهم الحوثيين في وقت سابق، بإطلاق 300 صاروخ و100 طائرة مسيرة تجاه الأراضي السعودية، دون أن يشير للخسائر الناجمة عن ذلك، مؤكدًا بأن الحوثي هو من بدأ الحرب.

وليست هذه المرة الأولى التي يطلق مسؤولون سعوديون تصريحات حول الحل حتمية السياسي في اليمن مع الحوثيين، فقد سبقها تصريحات سابقة لولي العهد وللجبير ذاته وجميعها يوجهها الحوثي بالرفض والسخرية.