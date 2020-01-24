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عدن - ياسمين التهامي - سخر الإعلامي فيصل القاسم المذيع بقناة الجزيرة، من السيارة التي تحمل جثمان قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، وذلك كونها صناعة أمريكية.



وقال عبر حسابه على "تويتر" ساخرًا:" تشييع قاسم سليماني بسيارة شيفروليه أمريكية في بغداد ..ليش ما نقلوه بسيارة شاهين الإيرانية".

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مذيع الجزيرة ”فيصل القاسم” يفجر ”مفاجأة جديدة” بشأن قاسم سليماني .. لن تصدق ماورد فيها؟



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كما نشر الصحفي السوري قتيبة ياسين، تغريدة بنفس المعني قائلًا :"السيارة التي يشيّع بها #قاسم_سليماني شيفروليه أمريكية والسلاح الذي يحمله الجندي المرافق أميركي والخوذة والجعبة التي يرتديها أميركية والجميع يصيح الموت لأمريكا".

وأفاد مراسل وكالة "الأناضول"، أن قوات الأمن أغلقت الجسور وفرضت إجراءات أمنية مشددة، قبيل بدء مراسم التشييع الرسمية، التي انطلقت من مطار المثنى وسط العاصمة تجاه مدينة الكاظمية شمالي بغداد، بحضور آلاف بينهم مسؤولون عراقيون وإيرانيون.