مفاجأة 2020.. ”إبليس“ يظهر في السعودية بهيئة إنسان والسلطات تلقي القبض عليه وهو يمارس طقوس غريبة! (فيديو)

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يتداولون مقاطع فيديو لشخص ظهر بهيئة مريبة، وأطلق على نفسه اسم "إبليس"، ونشر الشخص غريب الأطوار، مقاطع الفيديو عبر تطبيق "تيك توك"، وظهر فيها وهو يضع مساحيق سوداء فوق عينيه، ويستمع للأغاني، فيما أساء للذات الإلهية، فيما ألقت السلطات السعودية، القبض عليه في وقت لاحق.