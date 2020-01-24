شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة 2020.. ”إبليس“ يظهر في السعودية بهيئة إنسان والسلطات تلقي القبض عليه وهو يمارس طقوس غريبة! (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ألقت الأجهزة الأمنية في المملكة العربية السعودية القبض على شخص اعتاد الظهور بمظهر مريب في مقاطع مصورة عبر تطبيق ”تيك توك“، وأطلق على نفسه اسم ”إبليس“.

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مفاجأة 2020.. ”إبليس“ يظهر في السعودية بهيئة إنسان والسلطات تلقي القبض عليه وهو يمارس طقوس غريبة! (فيديو)



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وأظهرت التحريات الأولية أن الشاب لديه قضية ”عقوق والدين“، وفق حساب ”موجز الأخبار“ الشهير في السعودية.

وتعمد الشاب – الذي لم يتم الكشف عن هويته – أن يسيء للذات الإلهية في المقاطع المصورة، حيث قال في أحدها: ”صباح الألوهية، صباح الملوخية“.

وكانت مقاطع فيديو متداولة لـ“إبليس“ قد وجدت طريقها عبر هاشتاغي #ابوقاسم_ايه و#اطلقو_سراح_ابليس في موقع التواصل ”تويتر“، حيث أثارت غضب وتهكم ناشطين.

ورجح مغردون أن الشاب من فئة عبدة الشيطان، بسبب مظهره المريب وتجرؤه على الذات الإلهية، حيث علق سعد الدوسري: ”قضيته هي الكفر فهو من عبدة الشيطان، وما أدراك عن طقوس عبدة الشيطان فهي انحطاط ولديهم قائد قذر لايتحمم أبدا وهم يستنشقونه مع المسكرات والمخدرات والجنس الجماعي فهم فرقه منتشره بالعالم ولهم تجمعات في بعض الدول الخليجية وآخر تجمع عرفته لهم كان بالبحرين وفي مكان خاص وتم القبض عليهم“.

وهاجم مغرد ”إبليس“: ”الوجه الشين وهذا الحيوان النتن هناك تلقا حيونات معجبه فيه ويتابعونه المسيح الدجال قريب هاهم من يمهد له الطريق“.

وسخرت أخرى تحت مسمى ”وادي الأمان“: ”والله 2020 مابقت شي حتى ابليس طلع“.

وتهكمت مغردة أخرى: ”عطوني سنابه او اي حساب يظهر فيه شخصيته ابي ادرس حالته فعلا غريب أطوار وعجيب“.