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2020-01-24 غبار نجران متواصل حتى التاسعة مساء متابعات الخليج 365 - واس نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرٍ لها اليوم, من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة نجران تشمل مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب, وثار, وحبونا , ويدمه , وخباش, وشرورة.

وبينت الهيئة أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة التاسعة مساءً تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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