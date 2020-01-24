شكرا لقرائتكم السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-24 السفارة لدى أذربيجان: تجنبوا الحديث مع الغرباء والوثوق بهم متابعات الخليج 365 - الرياض دعت سفارة المملكة العربية السعودية في جمهورية أذربيجان المواطنين القادمين لها بأخذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات حتى لا يواجهوا مصاعب أثناء إقامتهم هناك. ونصحت السفارة القادمين بما يلي: المبادرة بتسجيل جواز السفر عن طريق تطبيق وزارة الخارجية.

الابتعاد عن الأماكن المشبوهة خاصة في ساحة وشارع نظامي.

الحرص عند حجز مكان الإقامة أن يكون عن طريق مكاتب معروفة وفي منطقة آمنة.

المحافظة على مكان الإقامة والسيارة قبل تسليمها حتى لا يؤثر على سجلات السفر.

تجنب الحديث مع الغرباء والوثوق بهم.

اطلب قائمة بالأسعار قبل الطلب حتى لا تتعرض للتحايل.

استخدام التطبيقات الذكية لطلب التنقل. ودعت السفارة المواطنين إلى التواصل معها على الهواتف: Advertisements 00994124972305 00994124972312 00994124970536 وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل على الرقم: 00966503671100 تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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