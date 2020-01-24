شكرا لقرائتكم خبر عن اغتصاب فتاة على يد 20 شخص.. لكن كانت نهايتهم صادمة بعدما فاجأتهم الفتاة بهذا التصرف المباغت! ( شاهد ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وأخيرًا.. الكشف عن حجم ومصير ثروة السلطان قابوس بن سعيد المصنف ضمن أغنى 10ملوك وحكام في العالم..شاهد كم تبلغ وأين ستذهب؟ سعود القحطاني يعيد قضية مقتل “خاشقجي“ للواجهة بقوة بعد ظهوره بجوار هذا الشخص أثناء حفلة ليلية!.. شاهد من يكون؟؟

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كانت هذه تفاصيل خبر اغتصاب فتاة على يد 20 شخص.. لكن كانت نهايتهم صادمة بعدما فاجأتهم الفتاة بهذا التصرف المباغت! ( شاهد ) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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