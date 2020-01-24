السعودية اليوم / فيتنام تسجل أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد



هانوي 29 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 24 يناير 2020 م واس

أكدت السلطات الفيتنامية أمس تشخيص أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، لمواطنين صينيين اثنين في مدينة هو تشي مينه.

وأوضحت السلطات أن أول حالتي إصابة بالفيروس في فيتنام هما لرجل مسن وابنه ووصل الرجل إلى فيتنام قادما من مدينة ووهان في الصين لزيارة ابنه في مدينة نها ترانج بوسط فيتنام.

كما تتحفظ السلطات على طالبة في الحجر الصحي بمستشفى في هانوي، بعد إصابتها بحمى وآلام في الحلق بعد عودتها من ووهان قبل أسبوع.

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07:50ت م

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