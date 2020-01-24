الحصيني: موجة برد ورياح قوية.. ارتدوا الملابس الثقيلة

2020-01-24

متابعات الخليج 365 - الرياض

توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة.

وأضاف الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: ”متوقع اليوم الجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة”.

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ولفت الحصيني: ”لا أنصح بالرحلات على الشمالية وتبوك والجوف وحائل لسببين الرياح وموجة البرد المتوقعة.. لكن ثقلوا الملابس”.

يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن يتوالى انخفاض درجات الحرارة، خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة، مع تأثرها بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)”.

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