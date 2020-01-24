- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم الحصيني: موجة برد ورياح قوية.. ارتدوا الملابس الثقيلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الحصيني: موجة برد ورياح قوية.. ارتدوا الملابس الثقيلة
على الشمالية وتبوك وحائل والجوف
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع الباحث في الطقس وعضو لجنة “تسميات” عبدالعزيز الحصيني، هبوب رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة.
وأضاف الحصيني عبر حسابه في “تويتر”: ”متوقع اليوم الجمعة رياح من متوسطة إلى قوية على مناطق المدينة الشمالية وتبوك وحائل والجوف ومتوسطة بين ينبع وجدة”.
ولفت الحصيني: ”لا أنصح بالرحلات على الشمالية وتبوك والجوف وحائل لسببين الرياح وموجة البرد المتوقعة.. لكن ثقلوا الملابس”.
يذكر أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، توقعت أن يتوالى انخفاض درجات الحرارة، خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة، مع تأثرها بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)”.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الحصيني: موجة برد ورياح قوية.. ارتدوا الملابس الثقيلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.