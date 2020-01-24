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سحب رعدية ممطرة وموجة باردة خلال ساعات
نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن يتوالى انخفاض درجات الحرارة، خلال الساعات القادمة على معظم مناطق المملكة، مع تأثرها بنشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إنه من المتوقع نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار؛ لتحد من مدى الرؤية الأفقية، وقد تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على مناطق (تبوك، الجوف والحدود الشمالية)”.
وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيًا، وقد تتخللها سحب رعدية ممطرة على تلك المناطق، في حين يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة.
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فمن المتوقع أن تكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، صل إلى 55 كم/ساعة على الجزء الأوسط، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.
وعلى الخليج العربي، لفتت هيئة الأرصاد، إلى أن الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-38 كم/ساعة، مع ارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف.
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