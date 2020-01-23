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عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر عسكري حقيقة المعارك الجارية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء، بين الجيش الوطني من جهة، وقوات الحوثيين من جهة أخرى.

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عاجل : مصادر عسكرية لـ”بويمن” تكشف حقيقة سقوط جبهة نهم بالكامل بيد الحوثيين وماذا يجري الآن بعد خذلان التحالف؟



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وذكر المصدر تفاصيل خطة عسكرية للحوثيين للسيطرة الكاملة على نهم والوصول إلى مفرق الجوف، وكيف تمكن الجيش من إفشالها رغم خذلان التحالف.

وأوضح المصدر لـ "بويمن" إن "كل المعارك في نهم هي تصدي لهجوم مليشيا الحوثي ، وليس هناك توجيهات بالتقدم ، لا من الشرعية ولا من التحالف والطيران يحلق ، والمجتمع الدولي كل تحركاته ضغط على الشرعية ، للدخول في حوار مع الحوثيين وليس تحريك الجبهات".

وبين المصدر أن أبطال الجيش يتصدون لهجوم حوثي تم التخطيط له طوال أشهر ومن عدة محاور وباكثر من نسق ، وكان هدفه الالتفاف الكامل حتى مفرق الجوف ، والسيطرة على نهم .

وأكد المصدر العسكري لـ "بويمن" أن "احباط هذا الهجوم انتصار كبير للجيش الوطني ، لأنه الأعنف والأفضع، والأكثر دفع للقوات بالنسبة للحوثيين" .

وأشار إلى أن "البعض يوهم الناس بانه هناك تحرك لجبهة نهم وتقدم للجيش عشان بعد توقف المعركة يشتغلوا على الترويج والشغل ضد الجيش ويقولوا شفتم كيف تقدموا ورجعوا سلموا المواقع للحوثيين" .

وذكر أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، وسقطت قيادات كبيرة، ومئات العناصر الحوثية بين قتيل وجريح وأسير.