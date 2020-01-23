كشفت مساعد وزير التجارة والاستثمار إيمان المطيري، اليوم الخميس، أن حاضنات الأعمال والمرأة تشــــكل 20 % من أصحاب المشاريع والمنشآت في المملكة، حيث تشكل نسبة النساء في الجامعات بالمملكة 54 %.
جاء ذلك خلال مشاركة المطيري في جلسة حوارية في منتدى “دافوس” الاقتصادي، مبديةً رغبة الوزارة في زيادة نسبة مشاركة النساء في ريادة الأعمال إلى 50 %، حيث تحتل المملكة المرتبة الثانية عربياً في الإصلاحات النظامية المتعلقة بالمرأة. كما بيّنت بأن المملكة عدلت القوانين الخاصة بالمرأة في 6 أسابيع، الأمر الذي وضع السعودية في مرتبة متقدمة بالنسبة للتقرير العالمي الخاص بالمساواة بين الرجل والمرأة، والتي تعمل الآن في مجالات: الإطفاء والبناء وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر “التجارة”: 20 % نسبة النساء من أصحاب المشاريع بالمملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.