أهداف تدريبية في ختام تمرين السيف الذهبي TTX للقوات السعودية والفرنسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
اختتم أمس تمرين القيادة المشتركة «السيف الذهبي TTX»، بمشاركة ضباط من أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي، وذلك بمقر كلية القيادة والأركان للقوات المسلحة بالرياض، واستمر أسبوعين، وتخلله عدد من الأنشطة والأهداف التدريبية في إطار العمل المشترك.
وأوضح رئيس هيئة تعليم وتدريب القوات المسلحة اللواء الركن عادل البلوي أن هذا التمرين يأتي في إطار التعاون العسكري بين الجانبين السعودي والفرنسي، ويهدف إلى تبادل الخبرات واكتساب المهارات التدريبية وتدريب القادة والأركان على التخطيط المشترك لعمليات الحرب النظامية والحرب غير النظامية ضمن تحالف عسكري في بيئة عمليات مختلفة.
وبين أن التمرين نفذه عدد من ضباط أفرع القوات المسلحة مع نظرائهم من الجانب الفرنسي الصديق، وحقق الأهداف التدريبية المخطط لها، مقدما شكره لجميع المشاركين بنجاح التمرين، وداعيا إلى استمرارهم بالمشاركة في التمارين المستقبلية والاستفادة من هذا التمرين لتطوير التدريب في وحداتهم الأساسية.
من جانبه قال مدير التمرين العميد الركن جعفر القحطاني إن تمرين «السيف الذهبي» جاء ضمن التمارين المستمرة التي تنفذها أفرع القوات المسلحة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، والهادفة إلى التطوير والتدريب المستمر للقوات المسلحة.
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