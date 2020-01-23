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6 آلاف مبادرة تطوعية تنقذ مليوني مريض

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

قدم 120 ألف متطوع ومتطوعة من وزارة الصحة 180 ألف ساعة تطوعية عبر 6 آلاف مبادرة تطوعية استفاد منها نحو مليوني مريض، وذلك بحسب ما أوضحه وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة خلال رعايته أمس حفل جائزة التميز في اليوم العالمي للتطوع 2019.

وأضاف أن على مدى ثلاثة أعوام حققت الصحة نجاحات وأرقاما مبهجة، حيث حقق العائد الاقتصادي نجاحا آخر لأبطال الصحة، حيث تجاوز العائد 27 مليون ريال، مقدما شكره لأبطال الصحة بمقدار كل عافية شعر بها كل مريض، وكل ابتسامة ارتسمت على شفاه كل محتاج.