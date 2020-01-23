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وزارة الثقافة تطلق منصة لاستقبال المشاركات في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة_الرياض

أطلقت وزارة الثقافة اليوم الخميس منصة خاصة لاستقبال مشاركات المؤلفين ودور النشر في جوائز معرض الرياض الدولي للكتاب، في فترة تمتد من 23 يناير إلى 1 فبراير تستقبل خلالها المشاركات عن طريق الرابط الإلكتروني:

https://engage.moc.gov.sa/book-fair-award

وذلك عبر ثلاثة مسارات هي: المؤلفين السعوديين، ودور النشر، وريادة الأعمال في صناعة النشر.

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وحددت الوزارة عشرة فروع لجائزة معرض الكتاب للكتّاب السعوديين هي المعارف العامة والفلسفة والديانات والعلوم الاجتماعية واللغات والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية والفنون والآداب والجغرافيا والتاريخ، وتبلغ جائزة كل فرع 50 ألف ريال، ويشترط للمشاركة في الجائزة أن يكون العمل المقدم مفسوحاً من وزارة الإعلام وحاصلاً على الترقيم الدولي ويتقدم بعمل واحد لأحد فروع الجائزة و أن لا يكون العمل مرشحاً لجائزة أخرى في نفس السنة كما يجب أن يكون العمل منشوراً ولم يمض على نشره أكثر من عام.

ودعماً للإنتاج ودور النشر خصص معرض الكتاب جائزة لدور النشر تعطى لأفضل دار نشر سعودية وأفضل دار نشر عربية بجائزة قدرها 50 ألف ريال لكل دار على أن تكون الدار مشاركة في معرض الرياض الدولي للكتاب 2020 ولا تقل إصداراتها في عام 20182019 عن خمس إصدارات ولم يرصد على الدار أي مخالفات.

وخصص معرض الرياض الدولي للكتاب هذا العام جائزة لريادة الأعمال تقدم للمساهمين في إنشاء منصات الكتاب المسموعة ومتاجر الكتب الرقمية والمتاجر الإلكترونية لبيع الكتب وقنوات ومنصات مراجعة الكتب.

يذكر أن وزارة الثقافة تهدف من جوائز معرض الكتاب إلى دعم صناعة النشر في المملكة، وتحفيز المؤلف السعودي على تقديم منتج ثقافي عالي الجودة في مختلف التخصصات المعرفية، ويأتي ذلك ضمن حزمة من الخطوات النوعيّة التي ستقدمها الوزارة للدورة المقبلة من معرض الرياض الدولي للكتاب التي ستقام في واجهة الرياض خلال الفترة من 2 إلى 11 أبريل 2020م.