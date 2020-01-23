حقيقة وفاة عدنان العرعور بإحدى مشافي الرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي،اليوم الخميس، خبر وفاة عدنان العرعور أحد الشيوخ المقيمين في المملكة العربية السعودية، حيث لم يصدر أي تصريح من الجهات الرسمية تؤكد أو تنفي تلك الانباء.

وكتب محمد: “وفاة عدنان العرعور عن عمر يناهز ال74 عاما حيث عثر على جثته في شقة في الرياض متوفي منذ 24 ساعة و جاري التحقيق بسبب الوفاة و عائدية الشقة”.

وأصبح تداول أخبار وفاة الشيخ عدنان التي انتشرت في السعودية بشكل كبير جدًا، موضوعًا للرأي العام، وقد أثارت هذه القضية جدلاً كبيرًا في الشارع السعودي.

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ودرس الشيخ عدنان العرعور على يد رجال دين من أهل السنة والجماعة كثيرين من أهمهم: الشيخ محمد الحامد وهو من كبار مشائخ السنة في الشام، ثم الشيخ الألباني والشيخ محمد نسيب الرفاعي، والشيخ عبد الرحمن عبد الصمد، والشيخ محمد عيد العباسي،والشيخ عبد العزيز بن باز مفتي السعودية سابقا وغيرهم.

والشيخ عدنان بن محمد العرعور هو عالم مسلم سوري ولد في محافظة حماة 1948 ويعود نسب أسرته إلى عشيرة المزارعة من قبيلة عنزة.

وأشتهر من خلال مناظراته وأبحاثه التي تنتقد بعض المذاهب كالشيعة والصوفية والنصيرية استنادًا للمنهج السلفي الذي يتبناه. يقيم الشيخ العرعور في العاصمة السعودية الرياض حيث يعمل مديراً علمياً للبحوث والنشر.