شكرا لقرائتكم مدني حائل: احذروا موجة البرد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-23 مدني حائل: احذروا موجة البرد طالب بضرورة توخي الحيطة متابعات الخليج 365 - واس دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل إلى اتباع سبل السلامة في ظل انخفاض درجات الحرارة وموجة البرد التي تؤثر على المنطقة هذه الأيام. Advertisements وأهاب الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحيطة عند استخدام وسائل التدفئة وكذلك الحذر من النوم أو البقاء في الغرف المغلقة عند إشعال الحطب أو الفحم، مشيراً إلى أنها تؤدي لنقص الاكسجين وانبعاث المواد الكربونية التي تسبب الوفاة، سائلاً الله أن يحفظ الجميع من كل سوء. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







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