شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة في الصين تنبه مواطنيها من الفيروس الجديد والان نبدء بالتفاصيل
ودعت الموطنين في الحالات الطارئة الاتصال عبر الأرقام التالية: رقم قسم شؤون السعوديين بالسفارة: 008615011007558 أو على الرقم الموحد لشؤون السعوديين في الخارج: 0096692003334.
وقدمت نصائح للمسافرين المتجهين لمناطق ظهر فيها الفيروس الجديد nCoV-2019، إلى تجنب الاتصال بالحيوانات (حية أو ميتة) أو المنتجات الحيوانية، وتجنب الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.
وفي حال ظهرت أعراض الإصابة، فينبغي البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، طلب الرعاية الصحية، عدم السفر أثناء وجود أعراض مرضية، تغطية الفم والأنف بالمناديل والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما لمدة 20 ثانية بالماء والصابون.
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