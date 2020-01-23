- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
شكرا لقرائتكم العرفج: الكرة السعودية تستعيد مجدها.. وانتظروا تنظيم السوشيال ميديا قريبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
العرفج: الكرة السعودية تستعيد مجدها.. وانتظروا تنظيم السوشيال ميديا قريبًا
أكد أن تصوير الناس يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون
متابعات الخليج 365 - الرياض
تطرق عامل المعرفة أحمد العرفج، خلال حلقة مساء أمس الأربعاء من برنامج يا هلا بالعرفج، للعديد من القضايا التي تهم متابعات الخليج 365.
وقال العرفج: إن من حزمة الأفراح خلال هذا الأسبوع، أن الكرة السعودية بدأت تستعيد أمجادها وعلو كعبها بالتأهل لنهائي آسيا.
وتابع أن السعودية اعتُبرت الأولى من دول الـ20 في تمكين المرأة، كما أن انضمام السعودية إلى البلدان العشرة الأكثر إصلاحًا من الأخبار السارة خلال الأسبوع الجاري.
وأضاف أن الإعلان عن تأديب أو كفّ يد قاضٍ هو شفافية عالية كنا نفتقدها في سنوات ماضية، والدولة تؤكد بقراراتها أن قضاءنا يراعي دائمًا حقوق الإنسان وكل ما جاء في الأعراف والاتفاقيات الدولية.
واستعرض العرفج خلال الحلقة كتاب “الولع بالكتب والهوس بالقراءة” للكاتب وليد طه عاشور، حيث أكد على أهمية القراءة وعشقه للكتاب.
وأضاف: أكثر ما يشغلني هي مكتبات الأفراد والكتاب الكبار.. الكتب ثروة قومية وتراث بلد، وأطالب بجهة وقفية يوصي لها أصحاب المكتبات الضخمة بمكتباتهم بدلًا من أن تباع بعد وفاتهم في “الحراج”.
وانتقد العرفج تصوير الناس بدون علمهم، وقال: إن موضوع “تصوير الناس” يرتبط بالأخلاق قبل أن يرتبط بالقانون، وانتظروا تنظيمًا يصدر قريبًا لتنظيم السوشيال ميديا.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر العرفج: الكرة السعودية تستعيد مجدها.. وانتظروا تنظيم السوشيال ميديا قريبًا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.