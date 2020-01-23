- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم تدخل السفارة في لندن ينقذ منصور الرقيبة ورفاقه من السجن بعد “نتف ريش الحمام” ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
تدخل السفارة في لندن ينقذ منصور الرقيبة ورفاقه من السجن بعد “نتف ريش الحمام”
متابعات الخليج 365 - الرياض
أنقذت سفارة السعودية في المملكة المتحدة 3 من مشاهير السوشال ميديا، من التوقيف، وذلك بعدما تجاوزوا القوانين والأنظمة وقاموا ببث مقطع فيديو على حساب بسناب شات، قاموا بالتقاطه داخل حجرتهم بأحد الفنادق في لندن، وظهروا خلاله وهم ينتفون ريش حمام في البانيو.
وبحسب ما قالته السفارة السعودية فإنها تولي اهتمامًا كبيرًا بكافة المواطنين السعوديين المتواجدين في المملكة المتحدة، موضحة أن بعض الأشخاص قد يقعون في خطأ بسبب جهلهم بأنظمة البلد التي يزورونها، أو يكررون خطأ سبق أن قام به شخص آخر ولم يعاقب عليه.
وأكدت السفارة على أن كل مواطن سعودي هو سفير للمملكة، ونوهت على الجميع ضرورة الاطلاع على الأنظمة والالتزام بها، والتواصل مباشرة مع السفارة في حال حدوث أي مشكلة.
ونشر أحد مشاهير السناب شات الثلاثة منصور الرقيبة، مقطع فيديو التقطه داخل السفارة السعودية في المملكة المتحدة، اعتذر خلاله عن تصرفه قائلًا: “توقعنا أن نكتفي بغرامة، لكن الأمر موجب للتوقيف لولا وقوف السفارة السعودية معنا”.
يذكر أن أحد مشاهير السناب شات قام قبل أيام بنشر فيديو على حسابه ظهر به وهو ينتف ريش حمام في بانيو بإحدى الغرف الفندقية؛ مما أثار استياء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ودفع بعضهم للتقدم بشكوى إلى إدارة الفندق لمحاسبته.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر تدخل السفارة في لندن ينقذ منصور الرقيبة ورفاقه من السجن بعد “نتف ريش الحمام” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.