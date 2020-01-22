شكرا لقرائتكم خبر

محافظ جدة يطلع على نماذج من مشاريع تصريف مياه الأمطار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

ناقش محافظ جدة الأمير مشعل بن ماجد خلال اجتماعه أمس مع أمين جدة صالح التركي، بحضور عدد من مسؤولي الأمانة، أهم المشاريع المعتمدة لأمانة جدة، كما استعرض مؤشرات «نظام بلدي 940».

Advertisements

وقدم التركي عرضا عن المشاريع المعتمدة للعامين الحالي والماضي، ومنها تنفيذ جسور وتقاطعات حيوية لربط المحور الشرقي بشبكة الطرق الرئيسة، وتطوير طريق النزهة الحيوي، وتطوير كورنيش أبحر، وتنفيذ ثلاث حدائق نوعية جنوب وشرق وشمال شرق المحافظة، وتطوير مداخل المحافظة بالإضافة لتحسين الإنارة وسفلتة وأرصفة الشوارع بمختلف أجزاء جدة.

كما اطلع الأمير مشعل على نماذج من مشاريع تصريف مياه الأمطار، واستعرض الاجتماع العمل على عدد من الخدمات والبرامج، منها نزع الملكيات، الدراسات، النظافة، الطرق، محطات وشبكات تصريف المياه، الكورنيش والواجهة البحرية، المختبرات، المكافحة الشاملة والاستكشاف الحشري.

فيما اطلع على تقرير مؤشرات قنوات خدمة بلدي 940 وما يقوم به من تسجيل البلاغات المتعلقة بالخدمات البلدية ومن ثم توجيهها مباشرة إلى الفرق المختصة.