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عدن - ياسمين التهامي - سلطت صحيفة "الشرق الأوسط"، الضوء على لقاء وزير الخارجية العُماني يوسف بن علوي مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في طهران وعلاقته بما يجري في اليمن.

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أول تحرك عملي مباشر من سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق لإنهاء الحرب في اليمن



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وقالت الصحيفة إن اللقاء تناول ملف العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.





ولفتت الصحيفة إلى أن سلطنة عُمان تسعى للعب دور الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران من أجل تقريب وجهات النظر بين البلدين ونقل رسائل التواصل الدبلوماسي.

وأشارت إلى أن السلطنة تضطلع بجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء اليمينيين وإنهاء الأزمة.

ونوهت إلى أن التحركات العمانية جاءت في وقت تنشط المساعي فيه لوضع حل سياسي للحرب في اليمن.

وتعنبر هذه التحركات الاولى لسلطان عمان الجديد هيثم بن طارق من اجل حلحلة الازمات المتصاعدة في الشرق الاوسط .