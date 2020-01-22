3 كلمات قالها القحطاني لأمه واختفى

تكثف الجهات الأمنية في مدينة أبها بحثها عن شاب مفقود يدعى يحيى سعيد مداوي القحطاني (25 عاما)، وذلك بعد أن انقطع التواصل معه منذ عدة أيام، كما أنه توقف عن الذهاب إلى عمله في أبها، فيما تواصلت «دوت الخليج» مع شقيقه «منعر» الذي أكد أنهم يواصلون البحث بشكل مستمر للعثور على أي معلومة قد تدل على مكان وجوده.

وأضاف منعر، أن آخر تواصل لشقيقة بأحد أفراد العائلة كان مع والدته وذلك قبل 4 أيام، وكانت آخر كلماته التي قالها لها قبل أن يغلق سماعة الهاتف «أمي أنا تعبان».

وتابع: هناك معلومات وصلتنا بأنه تمت مشاهدته في منطقة جازان، ولا نعلم عن مدى صحتها، وكل ما يهمنا الآن هو العثور عليه أو معرفة أي شيء عنه.

وذكر أنه تم إبلاغ شرطة سراة عبيدة التي عممت البلاغ على كافة الشرط في منطقة عسير، ولكن حتى الآن لم يصل أي جديد بشأن شقيقه يحيى. وختم القحطاني حديثه للصحيفة بقوله: إن يحيى غادر مركز «الفرشة» في تهامة قحطان للذهاب إلى أبها، وذلك قبل أربعة أشهر، وأنه ذكر للعائلة إنه يعمل في شركة أرامكو.