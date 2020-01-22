نقل تجربة حاويات الأحساء لأبوظبي

وترأس الوفد المشارك في المنتدى والمعرض، وكيل أمانة الأحساء المساعد للخدمات المهندس فهد الزهراني، وتمثلت مشاركة الأمانة في تخصيص ركن يحمل شعار «المدن الذكية»، حيث جرى فيه تقديم تجربة أمانة الأحساء في فرز وإعادة تدوير النفايات، وتدوير المخلفات الإنشائية، وإنشاء محطة لفرز المخلفات الإنشائية، وهي التجربة الأولى في الشرق الأوسط، وكذلك المشروع النموذجي لتحويل الغازات في المرادم إلى طاقة كهربائية.
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