نقل تجربة حاويات الأحساء لأبوظبي

فيما شاركت الإدارة العامة للنظافة بوكالة الخدمات في أمانة الأحساء، السبت الماضي، في أسبوع أبوظبي للاستدامة، تحت شعار «القمة العالمية لطاقة المستقبل 2020»، ومعرض ومنتدى أيكوويست الدولي، شهد جناح أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في المجال البيئي، استعراض تجربة حاويات النظافة «الشمسية» في الأحساء، وذلك بتقديم عرض «فيديو» من إنتاج أمانة الأحساء داخل الجناح، يحكي نجاح تجربة استخدام هذه الحاويات في الأماكن العامة.

وترأس الوفد المشارك في المنتدى والمعرض، وكيل أمانة الأحساء المساعد للخدمات المهندس فهد الزهراني، وتمثلت مشاركة الأمانة في تخصيص ركن يحمل شعار «المدن الذكية»، حيث جرى فيه تقديم تجربة أمانة الأحساء في فرز وإعادة تدوير النفايات، وتدوير المخلفات الإنشائية، وإنشاء محطة لفرز المخلفات الإنشائية، وهي التجربة الأولى في الشرق الأوسط، وكذلك المشروع النموذجي لتحويل الغازات في المرادم إلى طاقة كهربائية.