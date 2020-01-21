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عدن - ياسمين التهامي - علق حساب أمني عماني، على معلومات خطيرة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بشأن ضبط خلية تجسس تخطط لاغتيال السلطان هيثم بن طارق آل سعيد.

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وأخيرًا.. الكشف عن حقيقة محاولة اغتيال سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق وضبط خلية تجسس إماراتية (معلومات خطيرة)



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ونفى الحساب الأمني على "تويتر" والذي يلقب نفسه بـ"الشاهين" والمعروف بقربه من أجهزة الاستخبارات في السلطنة، صحة ضبط خلية تجسس تخطط لاغتيال السلطان الجديد.

وأردف حساب "الشاهين"، بقوله: "حصولنا على أعلى المعدلات العالمية في الأمن والخلو من الإرهاب لم يأتِ دون أجهزة تقتنص الخطر بأكمله قبل أن يولد".

وفي شهر آذار/مارس 2019، ألمح وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي، إلى ضبط بلاده خلية تجسس لدولة من الجيران لم يسمها، مشيرًا إلى أن "مثل هذه الأمور تحدث بين الجيران".

يذكر أن سلطنة عمان كشفت، في يناير/كانون الثاني 2011، عن تمكّن الأجهزة الأمنية العمانية من القبض على "شبكة تجسس تابعة لجهاز أمن الدولة بدولة الإمارات، مستهدفة نظام الحكم في سلطنة عمان وآلية العمل الحكومي والعسكري".