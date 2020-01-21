السعودية اليوم / مدني الحدود الشمالية يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب التقلبات الجوية



عرعر 26 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 21 يناير 2020 م واس

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود ‎الشمالية إلى أخذ الحيطة والحذر وفقاً للتقارير الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي تشير إلى تغيرات جوية وانخفاض في درجات الحرارة .

وقال المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الحدود الشمالية العقيد فهد بن الأسمر العنزي إن مديرية الدفاع المدني بالمنطقة أعدت خطة شاملة استعدادًا لمواجهة آي طارئ لا قدر الله والمخاطر المحتملة أثناء تساقط الثلوج المتوقعة بإذن الله ، تتضمن الجاهزية التامة ونشر دوريات السلامة في عدد من المواقع .

وأكد العنزي أهميه اتباع ما يصدر من الدفاع المدني من تعليمات وإرشادات تتعلق بالحالة الجوية متمنياً السلامة للجميع.

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22:48ت م

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