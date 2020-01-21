السعودية | بالفيديو.. سعودي يحول منزله لمتحف من المقتنيات القديمة

عشق شاب سعودي جمع الطوابع والعملات القديمة أيام دراسته في المرحلة الابتدائية، حتى قام في شبابه ببناء متحف داخل منزله ليحوله إلى مزار مفتوح بدون مقابل لمحبي التراث وهواة المقتنيات القديمة.

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وأكد عبد الله مجلية، في حديث مع "العربية.نت"، أن حبه للمقتنيات القديمة جعله يحقق حلمه الذي كان يراوده منذ الصغر، حيث كان يتمنى أن يعرض كل ما يمتلكه من طوابع ونقود معدنية للعلن.

ولم يكن عبد الله يتوقع أن يصبح أول مالك لمتحف تراثي في المدينة التي يسكنها، وهي مدينة ضمد في منطقة جازان. وقد جهّز عبد الله هذا المتحف بعد 10 سنوات من جمع المقتنيات والبحث وشراء الأشياء القديمة والتراثية.

ويشهد المتحف إقبالاً من الزوار، وقد زارته "الهيئة العامة للسياحة" التي أعدته حوله تقريراً.