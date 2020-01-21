الرئيس عباس يعزي ملك السعودية بوفاة الأمير بندر آل سعود

قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الثلاثاء التعازي لملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

وأعرب الرئيس الفلسطيني في برقية التعزية، عن خالص تعازيه القلبية بوفاة الأمير بندر، الذي قضى حياته في خدمة شعبه ورفعة وطنه، داعيا الله عز وجل أن يشمله بعفوه وغفرانه، وأن يسكنه فسيح جناته.

كما بعث الرئيس عباس برقية تعزية لولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بوفاة الأمير بندر بن محمد بن عبد العزيز آل سعود.

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وأعرب الرئيس عباس في البرقية، عن أحر تعازيه ومواساته القلبية بوفاة المغفور له، بعد حياة حافلة بالعطاء والعمل المخلص في خدمة وطنه وشعبه، راجيا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظ المملكة وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز الحكيمة والشجاعة بكل خير وسلام.

وأعلن الديوان الملكي السعودي، صباح اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن آل سعود في الرياض، بعد صراع مع المرض عانى منه مؤخرا.

وقال الديوان الملكي في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية:" انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير بندر بن محمد بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود"، داعيا له بالرحمة والمغفرة.