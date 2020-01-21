شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: لا علاقة للهيئة بالمنشورات الدعائية عبر واتس اب والان نبدء بالتفاصيل

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة الواتس اب لا يمت للهيئة بصلة وأن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقيه أو دعائية وليس لديها خدمة عبر (الواتس اب) حاليا.

وتحذر الهيئة من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن مسبق منها كما أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك.

ويأتي هذا التنويه بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقا بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء القادم بحسب ما ذكر.