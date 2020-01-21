الأرصاد: ليس لدينا أي خدمة على تطبيق واتساب

2020-01-21

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن المنشور الدعائي الذي يحمل شعارها ويروج لمعلوماتها عبر خدمة الواتساب لا يمت للهيئة بصلة وأن الهيئة لم تمنح أي جهة أخرى الاستفادة من شعارها أو معلوماتها في جوانب تسويقية أو دعائية وليس لديها خدمة عبر الواتساب حالياً.

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وحذرت الهيئة في بيان لها، “من استغلال شعارها ومعلوماتها في وسائل دعائية وإعلانية دون إذن مسبق منها كما أنها ستقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال ذلك”.

ويأتي هذا التنويه بناء على ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذي نتج عنه استغلال للشعار الرسمي لها مرفقاً بعدة معلومات عن الحالة الجوية السائدة في المملكة ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل بحسب ما ذكر.

كما دعت الهيئة الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من نظام الإنذار المبكر على موقع الهيئة الرسمي ووسائل التواصل الاجتماعي مركز التواصل الرقمي.

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