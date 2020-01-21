النمر يوجه نصائح لممارسة الرياضة في البرد

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نصح الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين من خطورة إهمال الرياضة بسبب الشعور بالبرد.
وقال النمر، في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “عذر غير مقبول.. أن تتوقف عن ممارسة الرياضة عشان البرد !!”.
وأضاف “الصحيح: تمارس رياضتك في مكان مغلق مناسب درجة حرارته معتدلة: منزل، نادي، مول، صالة مغلقة…الخ”.
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