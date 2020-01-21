شكرا لقرائتكم طقس اليوم غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-21 طقس اليوم غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية تصحبها رياح سطحية نشطة متابعات الخليج 365 - الرياض كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعاتها لحالة الطقس اليوم الثلاثاء. Advertisements وتوقعت الأرصاد تكوّن السحب الرعدية الممطرة التي تصحبها رياح سطحية نشطة على مناطق الحدود الشمالية والجوف والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما تشهد منطقتي الرياض وتبوك نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بحسب ما ذكرت الأرصاد عبر حسابها بموقع تويتر. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طقس اليوم غير مستقر.. غبار وأمطار رعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.