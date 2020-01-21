شكرا لقرائتكم بدء تنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي بتكلفة 20 مليونًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-01-21 بدء تنفيذ خط كهرباء فيفاء الأرضي بتكلفة 20 مليونًا لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للتيار متابعات الخليج 365 - واس أوضح محافظ فيفاء سفر بن سعد الشهراني أن الشركة السعودية للكهرباء شرعت في تنفيذ الخط الأرضي المغذي لمحافظة فيفاء والذي أُقر مؤخرًا. Advertisements وأضاف أن تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته 20 مليون ريال وفترة تنفيذه 6 أشهر، يأتي ضمن الحلول المعتمدة لحل مشكلة الانقطاعات المتكررة للكهرباء بالمحافظة. من جانبه بين مدير عام كهرباء منطقة جازان المهندس علي بن محمد آل عطيف أن المقاول شرع في العمل من محطة المخراقي على وادي جورى، حيث يسير المشروع على امتداد طريق 12 وصولاً إلى محطة الكهرباء بموقع النفية في أعلى محافظة فيفاء. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر

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