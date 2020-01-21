المواعيد الجديدة لاختبار التحصيلي بعد تقديم اختبارات الفصل الثاني

2020-01-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مركز قياس عن تعديل مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية بعد التعديل الذي طرأ على جدول التقويم الدراسي.

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وقال مركز قياس : إشارة إلى قرار تقديم اختبارات الفصل الثاني للعام الدراسي الحالي، أُعيدت جدولة مواعيد اختبار التحصيل الدراسي للفترة الثانية، وسيُفتح التسجيل في الاختبار يوم غدٍ الثلاثاء 21 / 1 / 2020م بعد تعديل مواعيد الفترة إلى المواعيد الجديدة.

ولفت قياس إلى أن من لديه تسجيل سابق في الاختبار التحصيلي للفترة الثانية سوف يُعدل الموعد آليًّا إلى الموعد الجديد، وفي حال عدم رغبة المسجل مسبقًا في الموعد الجديد فيمكنه تعديل تسجيله حسب المواعيد الجديدة المتاحة.

وأوضح قياس أنه في حال عدم ظهور الاختبار التحصيلي في ملف الطالب في الموقع الإلكتروني، فإن ذلك يعود إلى عدم تحديث الملف الشخصي في المرحلة الدراسية الحالية “الثالث الثانوي”، لذا يجب عند دخول ملفك تحديث المعلومات، ليظهر لك الاختبار.

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