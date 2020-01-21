القنصلية السعودية في قوانجو تحذر من فايروس “كورونا الجديد”

دعت القنصلية السعودية في قوانجو بالصين رعاياها إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فايروس “كورونا الجديد”. وأفادت بأن اللجنة الوطنية للصحة في الصين أعلنت عن اكتشاف حالات للإصابة بالفايروس في مدينة أوهان. وأوصت القنصلية بالابتعاد عن الأماكن المزدحمة في المطارات ومحطات القطارات، والالتزام بالإرشادات الوقائية.

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