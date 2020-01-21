السعودية اليوم / محافظ الداير يطلع على المسار السياحي لهايكنج مهرجان البن بجبال آل سلمى



الداير 25 جمادى الأولى 1441 الموافق 20 يناير 2020 م واس

استقبل محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمكتبه بمقر المحافظة اليوم رئيس اللجنة السياحية بآل سلمى بالمحافظة محمد بن جبران المالكي وأعضاء اللجنة، ومدير هايكنج

واطلع محافظ الداير على عرض عن فعالية هايكنج مهرجان البن بجبال آل سلمى بالمحافظة ، التي ستقام تزامنًا مع مهرجان البن الذي تحتضنه الداير في 30 يناير الحالي ، مستمعًا لشرح عن الفعالية التي تنظمها لجنة السياحة بآل سلمى بالتعاون مع هايكنج السعودية ، وتعد فعالية ثقافية رياضية سياحية للتعريف بالمحافظة وتراثها ، بمشاركة عدد كبير من المهتمين برياضة المشي وتسلق الجبال من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج .

وأكد محافظ الداير أن مصاحبة فعالية هايكنج لمهرجان البن ، يزيد من فرص نجاحه ويسهم في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الفعالية في التعريف بالمحافظة و ما تحتويه من مقومات سياحية وقلاع أثرية تاريخية وإطلالات فاتنة .

// انتهى //

23:10ت م

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الداير 25 جمادى الأولى 1441 الموافق 20 يناير 2020 م واساستقبل محافظ الداير بني مالك نايف بن ناصر بن لبدة بمكتبه بمقر المحافظة اليوم رئيس اللجنة السياحية بآل سلمى بالمحافظة محمد بن جبران المالكي وأعضاء اللجنة، ومدير هايكنج السعودية بمنطقة جازان علي العبدلي .واطلع محافظ الداير على عرض عن فعالية هايكنج مهرجان البن بجبال آل سلمى بالمحافظة ، التي ستقام تزامنًا مع مهرجان البن الذي تحتضنه الداير في 30 يناير الحالي ، مستمعًا لشرح عن الفعالية التي تنظمها لجنة السياحة بآل سلمى بالتعاون مع هايكنج السعودية ، وتعد فعالية ثقافية رياضية سياحية للتعريف بالمحافظة وتراثها ، بمشاركة عدد كبير من المهتمين برياضة المشي وتسلق الجبال من مختلف مناطق المملكة ودول الخليج .وأكد محافظ الداير أن مصاحبة فعالية هايكنج لمهرجان البن ، يزيد من فرص نجاحه ويسهم في تحقيق أهدافه، مشيرًا إلى أهمية مثل هذه الفعالية في التعريف بالمحافظة و ما تحتويه من مقومات سياحية وقلاع أثرية تاريخية وإطلالات فاتنة .// انتهى //23:10ت م0269

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