شكرا لقرائتكم خبر عن «الجبير» يلتقي وزير الخارجية الكرواتي والان نبدء بالتفاصيل

‏التقى معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، خلال زيارته الرسمية للاتحاد الأوروبي، اليوم، بمعالي وزير خارجية جمهورية كرواتيا جوردن جرليش رادمان. ‏وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. ‏حضر اللقاء المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الاتحاد الأوروبي السفير سعد بن محمد العريفي.

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