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ولي العهد يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

تلقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً من رئيس المجلس السيادي في السودان الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وجرى خلال الاتصال استعراض أوجه العلاقات بين البلدين، وعدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.