«حوكمة الأندية الرياضية» يبدأ من أبها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

افتتح وكيل إمارة منطقة عسير المساعد للشؤون التنموية إبراهيم الدريبي أمس، فعاليات منتدى «حوكمة الأندية الرياضية» الذي ينظمه نادي أبها بمشاركة عدد من المتخصصين والمهتمين بالشأن الرياضي، وذلك في فندق قصر أبها.

وأكد الدريبي أهمية تعزيز وتطبيق الحوكمة، والسعي إلى تطوير الأندية الرياضية ودعم الجهود ومواجهة التحديات التي يشهدها القطاع الرياضي من خلال استعراض التجارب الناجحة، والتحاور مع صناع القرار وقيادات العمل في الاتحادات والأندية بالدول المتقدمة والأندية السباقة في تأسيس الحوكمة.

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وعد الدريبي هذا اللقاء فرصة للعاملين في القطاع الرياضي للاطلاع على الجهود الدولية والإقليمية والخليجية لأعمال الحوكمة وتحقيق النمو المستدام بالأندية.

كما أشار إلى الدور الريادي المحوري لمجالس إدارة الأندية الرياضية التي تعي متطلبات المرحلة وتضع أهدافا طويلة المدى وتعمل على بناء هيكل يمثل العمود الفقري للنادي لتحقيق رؤيته، مبينا أن العائد على الأندية والمجتمع جراء اتباع أفضل ممارسات الحوكمة هو ما ينبغي أن يكون حجر

الزاوية والمنطلق لخطط طويلة الأمد تضعها الأندية الرياضية.

أبرز ما سيناقشه المنتدى