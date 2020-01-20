أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين 20/1/2020.. وعيار 24 يسجل 188.31

تواصل أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية موجة الارتفاع التي شهدته منذ فترة قصيرة، وهذا بفعل ارتفاع السعر العالمي لأوقية الذهب بالتزامن مع تراجع الدولار في البورصات العالمية، والذهب في المملكة العربية السعودية يشهد رواجا وطلباً بخلاف الدول الاخرى حيث يستخدم كنوع من الحلي للزينة ويعتمد عليه في استثمار المال حيث أنه استثمار أمن ومربح.

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الأثنين 20/1/2020

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم الأثنين 20/1/2020، وجاءت الأسعار على النحو التالي:

سجل الجرام عيار 24 نحو 188.31 ريال مقابل 50.20 دولار.

سجل الجرام عيار 22 نحو 172.62 ريال مقابل 46.01 دولار.

سجل الجرام عيار 21 نحو 164.78ريال مقابل 43.92 دولار.

سجل الجرام عيار 18 نحو 141.24 ريال مقابل 37.65 دولار.

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سجل الجرام عيار 14 نحو 109.85 ريال مقابل 29.28 دولار.

سجل الجرام عيار 12 نحو 94.16 ريال مقابل 25.10 دولار.

سجل الجنيه الذهب نحو 1.318 ريال مقابل 351.38 دولار.

سجل كيلو الذهب نحو 188.315 ريال مقابل 50.196 دولار.

سجل السعر العالمي للأوقية 5.587 ريال مقابل 1.561 دولار.

وسجلت أسعار الذهب في السعودية أعلى مستوى لها خلال شهر ونصف، حيث دعم الذهب من بيانات اقتصادية ضعيفة من أمريكا ومخاوف بشأن اتفاق تجاري بين أمريكا والصين.