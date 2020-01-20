السعودية | 12 جامعة خليجية تتنافس بمهرجان المسرح.. وهذه التفاصيل

شكرا لقرائتكم 12 جامعة خليجية تتنافس بمهرجان المسرح.. وهذه التفاصيل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تستضيف جامعة الملك عبدالعزيز بجدة فعاليات مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، تحت رعاية وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، وذلك بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال الفترة من 8 ـ 12 / 6 / 1441هـ الموافق 2- 6 /2 / 2020م المقبل، وبمشاركة 12جامعة خليجية وأكثر من 100 طالب.

وتضم قائمة المشاركة في المهرجان كلاً من: جامعة الملك عبدالعزيز، وجامعة البحرين، وجامعة الكويت، وجامعة السلطان قابوس، وجامعة الطائف، وجامعة أم القرى، وجامعة الملك سعود، وجامعة جازان، وجامعة الحدود الشمالية، وجامعة الجوف، وجامعة طيبة، وجامعة الملك خالد.

يذكر أن المهرجان يشتمل على 12 عرضاً مسرحياً يومياً تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة العاشرة مساءً على مسرح العمادة 26 ومسرح العمادة 24، بالإضافة إلى ندوات تطبيقية بعد كل عرض تثري النقد المسرحي ودورات تدريبية تتطرق إلى مجالات الفنون المسرحية بمشاركة نخبة من المتخصصين في مجال التمثيل الإخراج المسرحي وهي متاحة للجميع.