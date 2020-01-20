شكرا لقرائتكم خبر عن رجل فاجأه “أسد مفترس“ في الغابة فتخلص منه بحيلة ذكية لا تخطر على البال.. (فيديو رهيب) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لاشك ان تعرض احدا ما لهجوم حيوان متوحش هو امرا قاسيا للغاية لأن نسبة النجاة حينها قد تكون معدومة، خاصة اذا تقابلت مع هذا المفترس وسط أرضه ومملكته.



في هذا الفيديو، الذي رصده "بويمن" نعرض لكم مشهدا نادرا لا نراه إلا في الأفلام السينمائية، لكنه هنا حقيقة.

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رجل فاجأه “أسد مفترس“ في الغابة فتخلص منه بحيلة ذكية لا تخطر على البال.. (فيديو رهيب)



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حيث يظهر رجل استطاع أن ينجو من مبين أيدي أسد مفترس بحيلة ذكية.

فالرجل الأعزل المشار إليه، حينما بدأ الأسد في الاقتراب منه، للانقضاض عليه، حافظ على هدوئه وتمكن من إيهام الاسد بأنه أيضا حيوان مفترس بإمكانه الانقضاض على الأسد.

حيث استخدم الرجل الأعزل وضعية الحيوان الذي يستعد للانقضاض على فريسته، وكلما كان الأسد يقرب منه، كان الرجل يرفع يديه ويقترب هو أيضا من الأسد.

وبلفافة من المناديل، تمكن الرجل من إخافة الأسد، بطريقة ذكية وحيلة لا تخطر على بال.

المزيد من التفاصيل الشيقة في الفيديو التالي: