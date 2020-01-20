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عدن - ياسمين التهامي - فُجع الأهالي في قرية البتانون مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بمصر، بوفاة عروسين في ليلة دخلتهما حيث لم يمر على زفافهما سوى ساعات.

وتبين وفاة العروس الدكتورة آية طاهر أبو زيد 25 سنة، وكذلك العريس المهندس محمود سامي قشطة 28 سنة.

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وفاة عريس مع عروسته بعد ساعات من ليلة الدخلة.. والسبب صادم للجميع! (صور)



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وتبين من التحريات الأولية أن العروسين ناما في تلك الليلة وقد أشعلوا التدفئة، فحدثت لهما حالة اختناق أدت إلى وفاتهما في الحال.

وتم سؤال ذوي العروسين فنفوا الشبهة الجنائية، وأقروا بأن سبب الوفاة هي التدفئة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا للعروسين، وسط حالة حزن وصدمة، داعين لهما بالرحمة والمغفرة ولأهلهما بالصبر والسلوان، خاصة أن والدتي العروسين في حالة انهيار تام.