السعودية تدين وتستنكر بشدة الاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _الرياض

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة السعودية واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيات الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى.

وأكدت الوزارة أن هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلا ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيات الإرهابية بالمقدسات، واسترخاصها للدم اليمني.

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف السعودية إلى جانب اليمن إنسانا وأرضا، عادة هذه الأعمال الإرهابية البشعة تقويضا متعمدا لمسار الحل السياسي، داعية الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.