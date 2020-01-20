الفرق بين الأحذية الرياضية المناسبة للمشي والجري وممارسة كرة القدم

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بيّنت وزارة الصحة، أمس الأحد، الفرق بين الأحذية الرياضية المناسبة للمشي وللجري ولممارسة كرة القدم، داعيةً إلى المشاركة بتحدي المشي “امش 30”.

وكشفت أن الحذاء المناسب للمشي يتميّز بأنه مستوٍ من الأسفل ومحمي من المقدمة، إضافةً إلى أنه مزود بباطن حذاء مرن.

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فيما يتميّز حذاء الجري بالمرونة وخفة الحركة وبوجود بطانة داخلية، إلى جانب أن المسافة بين إصبع القدم الكبيرة ومقدمة الحذاء تبلغ من 1 إلى 1.5 سنتيمتر.

أما حذاء كرة القدم فيتميّز بأنه مستوٍ من الأسفل، إضافةً إلى وجود مسامير في الجزء السفلي منه لتثبيت القدم.



