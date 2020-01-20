السعودية اليوم / التوقيع على اتفاق يجرم الاتجار بالأدوية المزورة في التوغو



لومي 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

وقّع رؤساء الدول المشاركون في قمة لومي حول محاربة الأدوية المزورة بالقارة الإفريقية، امس على اتفاق "يجرم الاتجار بالأدوية المزيفة، من أجل رفاهية ومستقبل الشعوب الإفريقية".

وعبر رؤساء كل من التوغو، والسنغال، وأوغندا عن سعيهم إلى "وضع آليات لضمان التطبيق الصارم للتشريعات الجنائية الجديدة على المستوى الوطني، وعلى مستوى تعزيز التعاون بين الأطراف".

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن نسبة 42% من الأدوية المزيفة، المبلغ عنها خلال الفترة ما بين 2013 و2017، كانت في القارة الإفريقية.

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