السعودية اليوم / دورة تدريبية في مجال تسويق المبيدات الزراعية بفرع وزارة الزراعة في المدينة المنورة



المدينة المنورة 24 جمادى الأولى 1441 هـ الموافق 19 يناير 2020 م واس

انطلقت بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة المدينة المنورة اليوم الدورة التدريبية العاشرة للمهندسين والفنيين الزراعيين العاملين في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية، وتستمر خمسة أيام.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة المهندس أيمن بن محمد السيد، أن البيئة غير الملوثة تسهم في رفع معدلات صحة الإنسان وازدهار الاقتصاد، مبيناً أن مبيدات الآفات يمكنها الوقاية من الخسائر الكبرى في المحاصيل، ويستمر قيامها بدور مهم في الزراعة، حيث تشكل التأثيرات الناجمة عن التعرض لمبيدات الآفات على الإنسان والبيئة هاجساً مستمراً.

وأكد أهمية الالتزام بالممارسات الزراعية الجيدة عند استخدام مبيدات الآفات لإنتاج الغذاء، سواء للاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير، كما أن الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية لا يزال بحاجة لمزيد من الوعي ومزيد من الجهود المشتركة للحفاظ على سلامة المنتجين والمستهلكين، لذلك اتخذت وزارة البيئة والمياه والزراعة العديد من الخطوات والإجراءات بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، للحفاظ على سلامة الإنتاج والاستهلاك، من ضمنها إقامة مثل هذه الدورات.

وأضاف مدير إدارة الإنتاج النباتي بالوزارة المهندس عبدالعزيز الزامل أن الدورة تستهدف المهندسين والفنيين الزراعيين والعاملين في مجال تسويق وتداول المبيدات الزراعية بالمؤسسات والشركات الوطنية، مشيرًا إلى أن هذه الدورة لها عدة أهداف، منها التوعية بأنظمة المبيدات الزراعية، والتعريف بأخلاقيات المهنة ومزاولتها، والتدريب على الممارسات الزراعية الجيدة، والتعريف بالبطاقة الاستدلالية للمبيدات وغيرها من الأهداف التخصصية، كما سيمنح المتدرب بعد اجتيازه لهذه الدورة رخصة مزاولة المهنة صالحة لمدة ثلاث سنوات.

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23:08ت م

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