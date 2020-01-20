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منخفض قطبي يصل المملكة غدًا والحرارة دون الصفر
تصحب هذه الموجة هطولات ثلجية
متابعات الخليج 365 - فواز الأسلمي - حفر الباطن
توقع الباحث في الطقس فهد الجهني، اندفاع منخفض من أصل قطبي على مناطق ودول شرق المتوسط ناتج عن انكسار حاد وقوي للتيار القطبي، بداية من يوم غد الثلاثاء يستمر حتى الأسبوع القادم.
وأضاف الجهني، في تصريحات إلى “متابعات الخليج 365“، أن ذلك ينتج عن اندفاع موجة برد قوية تلامس عدة مدن بسبب الدرجة الصفرية وما دون الصفر المئوي، وهي تشمل منطقة تبوك ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة حائل ومنطقة الجوف ومنطقة القصيم وشمال منطقة المدينة المنورة.
وتابع الجهني: ستصحب هذه الموجة هطولات ثلجية على مرتفعات تبوك (جبل اللوز)، وقد تشمل المناطق الحدودية الشمالية الغربية فرصة الهطولات المطرية ستكون ضعيفة بشكل عام في هذه الحالة، وأيضًا ستصحب الحالة بنشاط للرياح السطحية على المناطق الشمالية والشمالية الغربية.
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