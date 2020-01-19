السعودية اليوم / 60 ألف طالب وطالبة يستأنفون دراستهم بجامعة جازان



جيزان 24 جمادى الأولى 1441 الموافق 19 يناير 2020 م واس

استأنف أكثر من 60 ألف طالب وطالبة اليوم دراستهم للفصل الدراسي الثاني بجامعة جازان بعد أن أنهت عمادة القبول والتسجيل إجراءات تسجيل جداولهم الدراسية من خلال التسجيل الذاتي المبكر للمقررات.

ورحب معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بعودة الطلاب والطالبات لمقاعدهم الجامعية، مؤكداً أن الجامعة بجميع إداراتها قد هيأت الإمكانات لبداية الفصل الدراسي الثاني.

من جانبه بين عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتور أحمد فقيهي أن التسجيل الذاتي المبكر للمقررات قد مكن الطلاب من الانتظام في أول يوم دراسي، مؤكداً أن هذه الخطوة تأتي انطلاقاً من إيمان الجامعة بحقوق طلابها وطالباتها في توفير بيئة تعليمية متطورة، مستفيدة في ذلك من الوسائل والتقنيات الحديثة التي وفرتها القيادة الرشيدة، متمنياً التوفيق للجميع.

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20:58ت م

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