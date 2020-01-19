حذر المختص في علوم الفلك الدكتور خالد الزعاق، من موجة برد قطبية بالمملكة تنخفض معها درجات الحرارة منتصف هذا الأسبوع، والتي يُطلق عليها “برد الأزيرق”.
وأوضح الزعاق أن هذه الموجة ستؤثر على المناطق الشمالية، والوسطى، وأجزاء من الشرقية والغربية، متوقعًا أن تستمر حتى نهاية الأسبوع.
ولفت إلى أن أبناء المملكة كانوا يطلقون عليها “برد الأزيرق”، وذلك لزرقة وجه السماء أو زرقة الأجساد من البرد، مبينًا أنها تؤثر بشكل خاص على الصغار وكبار السن.
كانت هذه تفاصيل خبر الزعاق يكشف عن موعد دخول برد الأزيرق والمناطق التي سيؤثر عليها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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